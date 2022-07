Sofpo ou l’information mondialisée

« Jean-Marie Paultes est une fibre recyclée » : voilà une phrase improbable digne de l’Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo), un courant littéraire pataphysique notamment incarné par Raymond Queneau et Georges Perec. Une parmi d’autres, cette perle savoureuse est extraite d’un « article » de www.theworldnews.net – titré « Exideuil : investi et adopté par Sofpo Paperboard » – qui massacre, dans un charabia invraisemblable, un article enrichi de photos, soumis au droit d'auteur, de Frédéric Berg de Charente Libre en date du 4 juillet. Conformément à l’une des missions d’information fondamentales de la presse quotidienne régionale (PQR), l’article, réservé aux abonnés, fait état d’un investissement de 6 millions d’euros dans un site du groupe Rossmann. Rebaptisé « Rothman », le groupe est décrit comme « l’un des magnats européens du secteur du carton ondulé ». Dirigé par Jean-Marie Paultes, Rossmann, effectivement spécialisé dans le carton ondulé, a repris en 1979, Société française de fabrication de papiers ondulés (Sofpo). Implanté à Exideuil-sur-Vienne (Charente), Sofpo, dont la création remonte à 1888, est considérée comme la première usine de son genre en France. Elle utilise, comme il est d’usage, des papiers et cartons à recycler (PCR), d’où la « fibre recyclée ».

Vice-Premier ministre des méandres

Lors de l’inauguration le vendredi 1er juillet, Jean-Marie Paultes accompagnait « le vice-Premier ministre des méandres » ainsi que « la sous-gouverneure » – sous-préfète en réalité – Sandy Lecoq-Espallargas. Dans le cadre de l’appel à projets « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires » du plan France relance, les pouvoirs publics ont notamment contribué à hauteur de 800 000 euros dans cette augmentation des capacités de découpe. Avec à la clé la création d’une dizaine d’emplois, le projet d’investissement, tel que décrit dans France relance, « consiste à moderniser le site industriel en investissant dans une ligne de découpe plus performante en entièrement automatisée pour gagner en performance industrielle et améliorer les conditions de travail » sur ce site qui compte plus de 250 salariés. Rossmann est en l’occurrence rebaptisé… « Rossmamn ».

Fondé en 1922 par Lucien Rossmann à Strasbourg (Bas-Rhin), le groupe, qui fête donc son centenaire, affiche un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros avec 23 sites en Europe et trois en Afrique. La capacité de production de papiers pour ondulé (PPO) atteint 350 000 tonnes pour une capacité de transformation de 660 000 d’emballages en carton ondulé.

Implanté à Vilnius, en Lituanie, TheWorldNews indique utiliser la blockchain et les réseaux de neurones pour publier des « informations » dans toutes les langues. Dans le cas de Sofpo, il est précisé : « This article was added by the user. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform. » Soit, selon translate.google.fr : « Cet article a été ajouté par l'utilisateur. TheWorldNews n'est pas responsable du contenu de la plate-forme. » À chacun d’écrire la morale de cette histoire.

Sofpo en images