Recruter à Paris, le futur cauchemar des DRH d'après une étude de LinkedIn

C'est une véritable reconfiguration de la géographie française qui est en train de se dérouler sous nos yeux. La pandémie de Covid-19 aura eu pour effet secondaire d'accélérer, voire de susciter des mouvements de population qu'on n'aurait pas prévu il y a seulement deux ans. C'est ce que révèle la première édition du "baromètre de l'emploi" réalisé par LinkedIn, diffusée mercredi 7 juillet. On y voit la confirmation du départ d'un certain nombre de professionnels de Paris. Les entreprises situées dans la capitale pourraient donc avoir des problèmes de recrutement à plus ou moins court terme.