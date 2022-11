Quelle est la meilleure mini-pelle ? Tableau comparatif et mode d’emploi

Quelle est la meilleure marque de pelleteuses ? Cela dépend en grande partie de vos besoins actuels et futurs. Demandez-vous de quelle taille de pelleteuse vous avez besoin ? »

Il y en a toute une gamme. Certaines pelles compactes pèsent environ 1 tonne, alors que d’autres pèsent plus de 9 tonnes. Repérez la mini-pelle la mieux adaptée à vos besoins et vous serez plus productif avant même de vous en rendre compte.

À quoi sert une mini-pelleteuse ?

Difficile de trop insister sur la polyvalence d’une pelle compacte. L’orientation de la flèche permet de creuser de manière décalée le long des fondations et des murs, ainsi qu’autour des obstacles. La lame de remblayage est utilisée pour le nivellement, la mise à niveau, le creusement de tranchées et un grand nombre d’autres tâches.

En plus des traditionnelles tranchées, excavations et travaux de service public, ces machines accomplissent des tâches infinies lorsqu’elles sont équipées des bons accessoires.

Conception et fonctionnement de la mini-pelle

Lorsque vous comparez les pelleteuses compactes, comparez soigneusement les caractéristiques qui sont importantes pour vous. Les mini-pelles sont généralement équipées d’une flèche et d’une lame de remblayage, et leur puissance et leurs performances reposent sur des moteurs diesel à couple élevé.

Tail Swing

Le modèle sans balancement de la queue (ZTS, pour « zero tail swing ») est le plus facile à utiliser dans les endroits exigus. Le fonctionnement à 360 degrés réduit la nécessité de positionner précisément les camions-bennes. Choisir une flèche fixe, pivotante ou articulée. Une flèche pivotante vous aide à voir où vous travaillez, tandis qu’une flèche articulée permet de réaliser des travaux parallèles à la machine.

Train de roulement

Comparez les trains de roulement fixes et rétractables pour déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins. Ces derniers utilisent l’hydraulique pour se dilater ou se contracter à volonté. Un train de roulement rétracté rend la machine plus maniable dans les espaces restreints, tandis qu’un train de roulement élargi améliore la stabilité.

Chenilles

Déterminez si les chenilles en caoutchouc ou en acier conviennent le mieux à vos applications. Le premier minimise les dommages causés aux surfaces alors que le second permet de bénéficier de la traction nécessaire sur les surfaces meubles. Choisissez entre une cabine ouverte ou fermée. Cette dernière offre aux opérateurs une protection contre les éléments et les débris volants.

Accessoires

Enfin, vous trouverez de nombreux accessoires qui augmentent le retour sur investissement de la bonne mini-pelle. Vous pouvez envisager différents godets ainsi que des marteaux hydrauliques, des rotateurs à bascule, des tarières, des grappins, des briseurs et/ou des pattes.



Quelle est la meilleure mini-pelle ?

Les comparatifs de mini-pelles regroupent souvent les principaux fabricants de pelles comme Kubota, Bobcat, Caterpillar, John Deere et Takeuchi. Ce sont quelques-unes des meilleures marques de mini-pelles sur le marché actuel.

Takeuchi

Dans une comparaison entre les mini-pelles Kubota et Takeuchi, vous constaterez que Takeuchi a introduit la première pelle compacte à orientation à 360 degrés. Aujourd’hui, Takeuchi vend 11 modèles différents.

John Deere

John Deere fabrique toute une gamme de pelles compactes, de la 17G à la 60 G.

Bobcat

Bobcat, une société Doosan, commercialise 11 modèles dont le poids varie de 2 593 à 18 977 livres.

Caterpillar

Certains des 24 modèles de Caterpillar sont équipés de moteurs Yanmar, tandis que d’autres sont équipés de moteurs Caterpillar.

Recherchez les caractéristiques importantes en comparant les différentes marques et en choisissant le moteur qui correspond à vos besoins.

Bien entendu, vous ne voulez pas gaspiller de l’argent pour un surplus de puissance, mais vous ne voulez pas non plus perdre en productivité en utilisant une machine sous-dimensionnée.

La commande hydraulique vous évite de surcharger et d’endommager la machine.

Le ralenti automatique réduit le régime moteur lorsque le système hydraulique n’est pas utilisé pendant une courte période.

Avantages de la mini-pelle Kubota

Kubota propose des modèles ultra-compacts très bien notés, comme le K008-3. Cette machine agile à deux vitesses ne mesure que 9 pieds de long, 7,4 pieds de haut et ne pèse que 2 200 livres. Le moteur conforme à la norme Tier IV génère 10,1 chevaux.

Un site Web agricole a classé la KX161-3 Kubota comme un « meilleur achat » pour les exploitations de taille modeste. L’orientation à 360 degrés permet à l’opérateur d’empiler des pierres, de la terre et des arbres sur un côté de la machine.

Malgré sa désignation de mini-pelle, la machine de 5,75 tonnes peut ramasser des roches de 4 000 livres et creuser des trous de 12 pieds de profondeur. Cette machine polyvalente est également idéale pour aplanir les allées et réaliser des travaux d’aménagement paysager.

Différence entre les séries U et K Kubota

La principale différence entre la série KX et la série UX de Kubota est le balancier arrière. La série U Kubota offre des dimensions généralement plus petites, avec un déport arrière nul dans les modèles de faible puissance et un déport arrière presque nul dans les modèles de puissance supérieure.

Contenu proposé par truck1.