Pourquoi la Russie développe une flotte de brise-glace à propulsion nucléaire

La Russie a un nouveau brise-glace. Ou plutôt, deux. Et deux autres vont suivre. Lors d’une cérémonie organisée à Saint-Pétersbourg mardi 22 novembre ont eu lieu simultanément l’inauguration de l’Ural et le lancement du Yakutia. Le premier entrera en service dans les prochaines semaines, dès décembre. Le second va être testé pendant plusieurs mois avant de commencer sa vie active à la fin de l’année 2024. Longs de 173 mètres et capables de briser la glace d'une épaisseur allant jusqu'à 2,8 mètres, ils ont tous les deux été conçus pour résister aux conditions climatiques extrêmes qui caractérisent le cercle polaire arctique.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]