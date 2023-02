Pourquoi la loi d’accélération des renouvelables déçoit les industriels du secteur

Le syndicat des énergies renouvelables (SER) est déçu. La loi d’accélération des énergies renouvelables qu’ont votée les députés le 31 janvier par 217 voix contre 169, et qui devra être adoptée par le Sénat le 7 février, pourrait ne pas atteindre, selon l'organisation, l'objectif d’aller deux fois plus vite dans le déploiement de ces énergies en France. Malgré beaucoup de mesures positives, le texte adopté en commission paritaire introduit de nombreux biais, dérogations ou conditions aux mesures de simplification initialement prévues. À tel point que le SER appelle d’ores et déjà le gouvernement «à donner des instructions claires et des moyens d’action aux services qui instruisent les dossiers pour permettre d’accompagner cette volonté d’accélérer sur le terrain».

Abandon de l'intérêt public majeur systématique

