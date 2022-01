Mathon investit 1,5 million d’euros dans le colis sur mesure

© michel battaglia La ligne CMC Machinery produits jusqu'à 8000 colis sur mesure par jour.

Une solution complète permettant de fabriquer des cartons à la demande en fonction des dimensions des lots de produits à envoyer : tel était l’impératif de Mathon. Le spécialiste de la vente en ligne d’ustensiles de cuisine voulait à la fois résoudre des problèmes de stockage de cartons, augmenter sa productivité et réduire les espaces vides dans ses colis afin de diminuer les coûts de transport et économiser des émissions à la planète. Il s’est tourné vers une machine dite Box on Demand de l’italien CMC Machinery. Cette dernière, installée sur sa plate-forme de Saint-Marcellin (Isère), sert à emballer le matériel de cuisson, le petit électroménager, des couteaux, du matériel de découpe et toutes sortes d’articles de pâtisserie qu’il expédie chez ses clients à l’unité ou en lots de deux, trois articles et parfois plus. La plate-forme, qui mesure 8200 m², sert à la fois d’entrepôt, de centre de préparation de commande et de lieu d’expédition. Entre 1500 et 3000 colis quittent Saint-Marcellin chaque jour à destination de la France entière, sachant que l’entrepôt abrite 6000 références entre produits à marque propre et marques de spécialistes.

Confinements

L’investissement dans la ligne CMC Machinery intervient à un moment favorable pour l’entreprise sachant que les ventes en ligne, après une progression de 20%, entre 2019 et 2020, se sont maintenues à ce niveau en 2021, grâce à l’engouement des consommateurs pour la cuisine. Les confinements successifs y ont sans doute bien contribué ! Au-delà des gains en termes de productivité, la ligne Box on Demand permet, de par son fonctionnement, de créer des emballages en carton en adéquation parfaite avec leur contenu. L'entreprise a calculé une économie de 40% du volume des colis remis aux transporteurs. En réalité, la technologie, dite 3D, n’est pas nouvelle sur le marché. Mais elle ne cesse de se développer chez les e-commerçants, car elle répond à des principes de fonctionnement somme toute assez simples et, surtout, elle génère des économies de carton et de transport. Une fois que les produits appartenant à la même commande ont été sélectionnés dans les racks de l’entrepôt, ils sont déposés sur le tapis de la machine, pesés, puis scannés. En parallèle, suivant les mesures, la machine crée la caisse correspondante, en découpant une bande de carton ondulé et en la pliant. Le lot est introduit à l’intérieur, la caisse fermée, étiquetée puis aiguillée vers le convoyeur correspondant au transporteur prévu. Quelques secondes seulement suffisent pour exécuter l’opération.

8000 colis par jour

L’installation que Mathon a mise en route traite, pour le moment, jusqu’à 3 000 colis par jour, mais dispose d’une réserve de capacité lui permettant d’aller jusqu’à 8 000 colis quotidiens. « Avec cette machine d’emballage, nous faisons un grand pas vers la fin du stockage des cartons d’emballage de différents formats et l’utilisation de produits de calage souvent composés de plastique. La réduction des espaces vides permet à la fois de limiter les quantités de cartons utilisées, mais aussi d’optimiser les coûts de transport, indique Kuider Akani, directeur général de mathon.fr (en photo). Pour aller plus loin dans la démarche, nous avons aussi intégré un système "easy open" qui permet une ouverture plus facile des cartons par nos clients et la possibilité de réutiliser les emballages à domicile ou pour les retours de marchandises ». La ligne CMC Machinery absorbe actuellement 70% des envois préparés à Saint-Marcellin, mais l’entreprise veut monter rapidement à 85%, sachant que les produits fragiles ou hors gabarit continueront d’être emballés à la main.

Mathon réalise un chiffre d’affaires de 21,2 millions d’euros et emploie 50 personnes.