Les technologies numériques, alliées de la transition écologique de l'agriculture ?

Le tube de fibre de carbone se déplie doucement et voilà la bête de 13 tonnes parée de sa rampe horizontale de 36 mètres, prête à partir à l’assaut des champs de fruits et légumes de Laurent Raineau, du côté de Rilly-sur-Vienne (Indre-et-Loire). La bête ? L’un des derniers pulvérisateurs de John Deere, fabricant américain de matériel agricole, qui vante une précision de pas moins de 98 %. L’agriculture française ne jure que par ce mantra de «précision». Le terme, qui renvoie à l’ambition de maintenir les rendements en réduisant la consommation d’eau, d’engrais et de produits phytosanitaires, ne date pas d’hier. Mais le contexte, marqué par l’envolée du coût des intrants et la nouvelle politique agricole commune qui pousse les agriculteurs à «verdir» leurs pratiques, est propice.

