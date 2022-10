Les pompes à chaleur, grandes gagnantes de la crise énergétique

« Depuis la crise ukrainienne, des installateurs nous interrogent pour remplacer des chaudières à gaz par des pompes à chaleur (PAC). C’est inédit ! » Richard Bachelier, le directeur général de la PME guérandaise Arkteos (Loire-Atlantique), a le sourire. Face aux enjeux climatiques et aux nouvelles réglementations en vigueur dans le bâtiment neuf (RE2020) qui sonnent la fin des chaudières au fioul, son marché se portait déjà bien. Son chiffre d’affaires va progresser de plus de 300 % en 2022, à 20 millions d’euros. « Face à la demande incroyable, je vais sans doute devoir réviser à la hausse mes prévisions pour 2023 et 2024 », annonce le patron, qui reconnaît sa chance de faire partie des secteurs gagnants en ces temps de tensions énergétiques.

