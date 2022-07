Longtemps spécialiste du chauffage à gaz, Auer surfe sur la vague des pompes à chaleur

Suspendus à des convoyeurs jaunes, les futurs ballons d’eau chaude avancent à la chaîne. A l’aide de torches de soudage automatiques et de bras robotisés, les feuilles d’acier découpées à dimension sont roulées pour former les viroles (le corps tubulaire des ballons) auxquelles seront adjoints couvercles et éléments de fixation. Sur la ligne, deux opérateurs alimentent les cellules en pièces et réparent à la main les éventuelles soudures non étanches. Avant que les ballons ne soient transférés sur une ligne d’émaillage puis de cuisson automatique.

