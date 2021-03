[L'image du jour] Virgin dévoile son VSS Imagine et se dote d'une (petite) flotte spatiale

Virgin Galactic a dévoilé son vaisseau spatial de troisième génération, le VSS Imagine (pour Virgin SpaceShip). Cette la filiale de Virgin Group est dédiée au développement commercial des vaisseaux spatiaux. Les premiers essais au sol avec vols planés du VSS Imagine sont prévus pour l’été 2021 depuis Spaceport America situé dans le Nouveau Mexique aux Etats-Unis.

Tous les crédits photo : Virgin Galactic

Flotte de deux vaisseaux pour Virgin

Dans un style frôlant le tape-à-l’œil, le VSS Imagine étincelle grâce à « un matériau semblable à un miroir qui reflète l’environnement aux alentours », peut-on lire sur le communiqué de l’entreprise. Avec le VSS Unity, il forme ainsi la première (petite) flotte de Virgin Galactic constituée de deux appareils.

Il s’agit néanmoins de la troisième génération de vaisseau spatial que développe l’entreprise. Le premier vaisseau, le VSS Enterprise, a été détruit dans un crash en 2014 pendant un vol d’essai en tuant un des deux pilotes. Le deuxième vaisseau de Virgin Galactic, le VSS Unity, a quant à lui réalisé son premier vol en 2016 et poursuit ses essais dont le prochain est prévu pour mai 2021.

400 vols par an

Virgin Galactic prévoit de réaliser 400 vols par an et par port spatial avec l’arrivée de ce nouveau vaisseau. Les vaisseaux spatiaux de Virgin Galactic se déploient en se découplant de leurs vaisseaux-mères (les avions qui les transportent dans le ciel). Puis, leur fusée continue de les propulser dans l’espace sous-orbital situé à 80 km d’altitude. Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, a déclaré que « les vaisseaux spatiaux Virgin Galactic sont construits spécifiquement pour offrir une nouvelle perspective transformatrice aux milliers de personnes qui pourront bientôt faire l'expérience des merveilles de l'espace par elles-mêmes ».

Un autre VSS de la même catégorie que Imagine est en cours de fabrication : le VSS Inspire. A terme, Virgin Galactic souhaite développer les vols de tourisme à partir de 2022. Plus de 600 clients ont déjà réservé leur place à 250 000 € et comptent parmi eux Leonardo Dicaprio et Justin Bieber.