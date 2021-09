«Le LTE-M est un véritable couteau suisse», assure Bernardo Cabrera, directeur d'Objenious

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ©A. Da Silva/Graphix-images Pour Bernardo Cabrera d'Objenious, les technologies de type LTE-M sont promises à une croissance à deux chiffres.

L'Usine Nouvelle. - Vous annoncez aujourd'hui le lancement d'une offre LTE-M. Pourquoi maintenant ?

Bernardo Cabrera. - Nous poursuivons notre stratégie multi-technologies, soit la capacité à offrir toutes les technologies disponibles qui répondent à des besoins de nos clients. C'est un point important. La techno LTE-M répond à de multiples cas d'usages. Si nous le faisons maintenant, c'est qu'elle a été testée et validée par nos clients. Cette technologie apporte du plus, se projette sur le futur et se tourne sur le réseau 5G.

Quels peuvent être les cas d'usage que vous évoquez ?

Les besoins sont variés : de la gestion de bornes de recharge électrique en passant par la maintenance prédictive, la télé-alarme via des appareils médicaux... Pour vous donner un exemple, nous travaillons avec Zeway, une start-up qui fait de la location de scooters électriques. Ils gèrent le changement de batteries. C'est un cas d'usage.

