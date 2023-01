[Communiqué] Loiret : Burban Pallettes Recyclage met la main sur AER Recyclage

L’entreprise Burban Pallettes Recyclage, située à Ormes (Loiret), est spécialisée dans la revalorisation de palettes. Elle a annoncé l'acquisition de la société AER Recyclage. Implantée à Saint-Herblain, dans la banlieue nantaise, cette dernière est spécialisée dans l'achat, la réparation et la vente de palettes. Employant 35 salariés, elle dispose de cinq agences dans le Grand Ouest à savoir, Saint-Herblain, Angers, Rennes, Le Mans et Tours.

Cette acquisition intervient un an après la fusion des agences bretonnes de Burban Palettes Recyclage avec celles de sa filiale REI. Ce rapprochement permet à la société ormoise de renforcer son ancrage territorial dans le Grand Ouest. Cette opération vise aussi à poursuivre sa stratégie d’économies logistiques et de transport. Elle entend désormais sélectionner les dépôts qui effectueront les livraisons en fonction de leur proximité avec les clients, afin de limiter la distance parcourue par les chauffeurs. S’appuyant actuellement sur 30 sites, la société prévoit aussi de déménager, et d'agrandir quelques emplacements et des entrepôts au cours de cette année 2023.