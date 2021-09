[Communiqué] Le fabricant Construction Mécanique Automatisme Rivard repris par ses salariés

La société Construction Mécanique Automatisme Rivard (CMAR), implantée à Durtal (Maine-et-Loire), vient d’être reprise par son directeur général, Julien Bonnel. Ce cadre devient ainsi l’actionnaire majoritaire et le nouveau président de la PME. Soutenue par UI Investissement, cette opération implique d’autres salariés qui reprennent une partie du capital de l’entreprise. Afin d’assurer la croissance de cette dernière, Julien Bonnel entend poursuivre, en France et au niveau international, un développement raisonné de la PME dans ses différents marchés de niche.

La CMAR, fondée en 1956 par la famille Rivard, se développe dans la construction et la distribution de véhicules spéciaux, dédiés aux travaux publics, à la voirie, au rail-route et au secteur de la défense. Elle a déjà mis au point différentes machines, dont des balayeuses, des laveuses, des décapeuses, etc. La société, disposant d’un site industriel de 20 000 m² à Durtal, s’appuie sur les compétences de ses cinquante collaborateurs pour assurer sa croissance.