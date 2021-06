[Communiqué] Interdiction du chrome hexavalent en 2024 : Décoral se prépare

La société Décoral, située à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), opère dans le traitement de surface de pièces en aluminium, en titane et en inox. La firme est reconnue pour son savoir-faire en matière d’anodisation. Cette dernière « consiste à créer en surface une couche d’oxyde d’aluminium, un procédé chimique qui a des propriétés de rigidité et de résistance à la corrosion », explique Jean-Éric Loubet, propriétaire et directeur de Décoral. Le champ d’action de l’entreprise touche autant le secteur du sport que ceux du loisir, du médical, de l’automobile et surtout de l’aéronautique.