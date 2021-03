Comment protège-t-on d'un incendie un datacenter comme celui d’OVH ?

L’incendie, qui a ravagé dans la nuit du 9 au 10 mars 2021 l’un des quatre datacenters d’OVH à Strasbourg mettant hors ligne plus de 3 millions de sites Web clients, a provoqué un électrochoc dans l’ensemble de la profession du cloud et de l’hébergement informatique. " Ce qui est arrivé à OVH est incroyable et extrêmement choquant, confie à L’Usine Nouvelle Arnaud de Bermingham, président-fondateur de Scaleway, la société d’hébergement et de cloud du groupe Iliad de Xavier Niel. En 22 ans de métier dans ce domaine, je n’ai jamais connu un tel accident. L’Europe compte 500 datacenters, dont certains en exploitation depuis bien longtemps. Aucun n’avait subi d’incendie. "

Les circonstances de l’incendie ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours avec les autorités compétentes pour en déterminer les causes. OVH promet de communiquer avec la plus grande transparence sur l’avancée de ses analyses de la situation et la mise en œuvre de solutions pour ses clients.

Certes, la situation appelle à ce stade à la plus grande prudence quant aux conclusions à tirer de cet évènement exceptionnel. Mais la rapidité et l’ampleur de cet incendie sans précédent dans le monde des datacenters soulèvent des interrogations tant chez les professionnels de la sécurité incendie qu’au sein même de la profession de l’hébergement et du cloud.

