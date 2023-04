[Chronique] L’Europe se met en ordre de marche pour produire des semi-conducteurs

La crise du Covid a rappelé cette évidence : pas de voitures ou de téléphones portables sans semi-conducteurs. Comme la plupart de ces puces étaient produites en Asie, on s’est retrouvés nus comme des vers. Incapables ou presque de produire ce dont on avait besoin faute de munitions. Et il en faudra encore plus demain. Impossible de réussir la transition numérique ou verte sans ces semi-conducteurs.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]