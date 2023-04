L’UE donne son feu vert au Chips Act, le règlement européen sur les puces

Le Chips Act, règlement européen sur les semi-conducteurs, franchit l’étape ultime avant son adoption. Les discussions triangulaires entre le Parlement, le Conseil des Etats membres et la Commission de l’Union européenne, ont abouti, le 18 avril 2023, à un accord politique sur cette initiative visant à donner à l’Europe sa souveraineté dans les puces. « Dans un contexte géopolitique de réduction des risques, l'Europe prend son destin en main, se félicite Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, à l’origine de l’initiative. En maîtrisant les semi-conducteurs les plus avancés, l'UE deviendra une puissance industrielle sur les marchés du futur. »

Encore deux formalités à franchir

« Nous avons besoin de puces pour alimenter les transitions numériques et vertes ou les systèmes de santé, commente de son côté Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne en charge du numérique. Cela offre beaucoup de promesses et beaucoup de confort au quotidien. L'accord du Trilogue renforce la capacité de l’UE à produire nos propres puces et d'être un partenaire de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. » Il reste à franchir deux formalités pour que le texte entre en application : le vote par le Parlement et le Conseil européen en mai prochain, puis la publication au journal officiel de l’UE.

Le Chips Act a été proposé en février 2022 par la Commission européenne avec l’ambition de porter le poids de l’UE dans la production mondiale de semi-conducteurs à 20 % en dix ans, contre moins de 10 % aujourd’hui. Si l’enveloppe initiale de soutien public d’environ 43 milliards d’euros est maintenue, sa répartition entre les trois piliers du plan se trouve modifiée.

Vers la production de technologies avancées

Le premier pilier vise à booster l’innovation et accélérer l’industrialisation de nouvelles technologies en créant une plateforme de conception et des lignes pilotes, dont celle envisagée sur les prochaines générations de la technologie FD-SOI au CEA-Leti, à Grenoble. Il bénéficie d’un soutien public de 6,2 milliards d’euros, dont 3,3 milliards d’euros du budget de l’Union européenne d’ici 2027. Cet effort s’ajoutera aux 2,6 milliards d’euros de financement public déjà alloués aux semi-conducteurs.

Le deuxième pilier a pour objectif de doter l’UE de capacités de production dans les technologies avancées, un domaine où l’Europe dépend aujourd’hui totalement de deux pays asiatiques : Taiwan et la Corée du Sud. Le Chips Act crée une exception dans le droit européen de la concurrence en autorisant les Etats membres à subventionner la création de mégafabs, premières du genre en Europe. Les Etats membres ont infléchi le texte en obtenant la possibilité d’accorder aussi des subventions à la production dans les technologies matures dès lors que cela contribue à sécuriser les approvisionnements, notamment pour l’automobile et l’industrie, deux secteurs importants pour le Vieux continent.

4 projets de mégafabs déjà en lice

