Au nord de Paris, un nouveau Rungis en projet pour le commerce de gros alimentaire

Ouvert il y plus de 50 ans, le marché d’intérêt national (MIN) de Rungis (Val-de-Marne) au sud de Paris ne sera plus suffisant pour faire face aux défis de l’alimentation des Franciliens au XXIe siècle. C’est le constat de la Semmaris, la société gestionnaire du MIN. Pour remédier au problème, elle veut créer un nouveau marché multi-sites de gros au nord de Paris. Baptisé Agoralim, ce projet pourrait générer jusqu’à 5 000 emplois et représente un investissement de 1,4 milliard d’euros. Il fait l’objet d’un rapport au Premier ministre.

