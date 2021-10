Les trains de fruits et légumes font leur retour sur la ligne Perpignan-Rungis

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PHOTOPQR/L'INDEPENDANT/Olivier GOT Les trains de la ligne Perpignan-Rungis seront composés des wagons de transports de marchandise Ermewa et de Lohr Industrie.

La ligne de fret Perpignan-Rungis fait son grand retour pour approvisionner l’île de France en fruits et légumes. Son « inauguration » est attendue avec la première livraison dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 octobre 2021.

Cette ligne créée en 1986 avait été arrêtée en 2019, faute de remplissage des wagons et à cause de l’état de vétusté de ces derniers. Mais la stratégie nationale du gouvernement présentée le 13 septembre dernier en faveur du fret ferroviaire, a relancé la machine. Sept jours après sa présentation, le Premier ministre Jean Castex et le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari annonçaient la réouverture d'un service à haute valeur symbolique.

Fin d’une « aberration écologique »

