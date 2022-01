Air France-KLM prévoirait une nouvelle augmentation de capital en 2022

© REGIS DUVIGNAU Air France-KLM a déjà reçu plus de 14 milliards d'euros d'aides des Etats français et néerlandais depuis le début de la crise sanitaire. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

L'année 2022 s'annonce cruciale pour Air France-KLM. Comme le rapporte le journal Les Echos, le groupe franco-néerlandais va partir à la recherche d'investisseurs pour renouveler ses fonds propres et faire baisser son niveau d'endettement. Selon les informations du quotidien, l'entreprise aurait besoin de quatre à six milliards d'euros au total, et devra lever au moins un ou deux milliards cette année.

Attirer le privé

Air France-KLM a déjà reçu plus de 14 milliards d'euros d'aides des Etats français et néerlandais depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cette fois, il ne pourra probablement plus compter sur eux. En effet, la France détient déjà 28,6% des parts du groupe, et ne peut dépasser les 30% sans devoir lancer une OPA sur la totalité des titres. Quant aux Pays-Bas, ils n'avaient déjà pas participé à la première augmentation de capital d'avril 2021, qui avait permis de lever 1,036 milliard d’euros et fait doubler la participation de l’Etat français.

China Eastern et Delta Air Lines, également actionnaires, n'ayant pas non plus manifesté leur intérêt pour leur moment, le groupe va sûrement devoir convaincre des investisseurs privés. Un défi de taille alors que le secteur du transport aérien reste particulièrement vulnérable face à la propagation du variant Omicron, et que les résultats du plan de transformation d'Air France-KLM restent incertains.

Avec Reuters (Richard Lough et Geert De Clercq, rédigé par Matthieu Protard)