L'Anssi dénonce le manque de réactivité d'Orange lors de la panne des numéros d'urgence

Identifier les dysfonctionnements pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Tel était l'objectif du rapport commandé par le gouvernement à la suite de la panne massive ayant eu lieu le 2 juin sur des équipements d'Orange. Celle-ci avait entraîné l'impossibilité d'appeler les services d'urgence pour de nombreux Français (environ 12 000 appels non acheminés) et pourrait ainsi avoir indirectement engendré plus de six décès, faute d'accès aux secours.