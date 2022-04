Quelle est l'usine Kinder suspectée d'être à l'origine d'une épidémie de salmonelloses en Europe ?

Nouvelle alerte alimentaire en Europe. Après les contaminations des pizzas Fresh’up de Buitoni par la bactérie E. coli, les chocolats Kinder, produits par le groupe agroalimentaire italien Ferrero, sont suspectés d’être à l'origine de 21 cas de salmonellose en France, en majorité chez de jeunes enfants (l'âge médian des cas est de 4 ans, selon le ministère de la Santé), mais aussi au Royaume-Uni et en Irlande.

Sont mises en cause les confiseries Kinder Surprise, Schoko-bons, Mini Eggs, Happy Moments et Kinder Mix fabriqués dans l’usine d’Arlon en Belgique, également appelée Ferrero Ardennes. L’AFSCA, l’agence de sécurité alimentaire belge, a publié une note le 4 avril 2022 appelant à ne pas consommer ces quatre produits et diligente une enquête pour connaitre la source exacte de la contamination.

Plus grand site de Schoko-Bons dans le monde

L’usine d’Arlon est l’un des 31 sites de production dans le monde du groupe Ferrero, fort de 37 000 employés en 2020. Ferrero Ardennes emploie 725 personnes, mais peut monter à 1100 en période de pointe saisonnière. Le site compte huit lignes de production et fabrique en exclusivité pour le monde entier les Kinder Schoko-Bons (18 millions par jour). Ferrero Ardennes assure aussi la plus importante production de Kinder Surprise (2 millions par jour) à côté d’autres produits comme les Raffaello. 96 % du volume de production est exporté vers 45 pays dans le monde.

Ce rayonnement à l’international aggrave d’autant plus la situation si le lien est avéré entre les produits Kinder et les cas de salmonellose. Au Royaume-Uni, 57 cas ont été détectés dont les trois-quarts auprès de jeunes enfants.

Confirmer le lien entre les chocolats Kinder et les cas de salmonelloses

Pour l’heure, les autorités sanitaires belges et des autres pays européens doivent confirmer l’origine de l’épidémie de salmonellose. « L'enquête a montré que les œufs en chocolat "Kinder Surprise" de Ferrero étaient un produit alimentaire suspect, informe l’AFSCA dans son communiqué. En Belgique, il n'y a actuellement aucun cas confirmé lié à cette épidémie. Un certain nombre de cas suspects font l'objet d'une enquête en coopération avec les régions et le laboratoire national de référence Sciensano. »

De son côté, Ferrero rappelle l’intégralité des quatre produits suspects, associés à des dates de péremption précises. A deux semaines de Pâques, cette crise intervient au pire moment pour le groupe italien. « Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle, nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs, néanmoins nous prenons cette affaire très au sérieux», indique l'entreprise.

Les salmonelloses sont des infections courantes, provoquées par des entérobactéries du genre Salmonella. Les symptômes possibles de l'infection alimentaire par la salmonellose sont la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée dans les 6 à 72 heures suivant la consommation de l'aliment infecté. Dans la plupart des cas, elle guérit sans traitement mais peut aussi prendre des formes plus graves, particulièrement pour les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes ou les personnes immuno-déprimées.