De l’hydrogène vert signé Engie en Australie pour le producteur d’engrais Yara

Capture de CO2, hydrogène vert… Le producteur d’engrais Yara déroule son plan de décarbonation à marche forcée. Après la signature d’un contrat commercial avec la coentreprise Northern Lights de transport et stockage de CO2 en mer du Nord, pour son usine d’ammoniac et d’engrais Yara Sluiskil aux Pays-Bas fin août, l’industriel norvégien annonce passer à l‘hydrogène vert, pour produire son ammoniac en Australie. Et c’est un Français, Engie, qui a le lui fournir.

