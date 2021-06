[Communiqué] Montpellier : l’entreprise Scop3 veut donner une nouvelle vie aux équipements professionnels

Frédéric Salles, ancien cofondateur et dirigeant de Matooma, vient de lancer sa nouvelle entreprise, appelée Scop3. Implantée à Montpellier (Hérault), cette start-up propose une plateforme de recyclage dédiée aux achats responsables des entreprises. L’idée consiste à donner une nouvelle vie aux équipements professionnels tels que mobilier de bureau, lampes, machines, ordinateurs, claviers ou écrans. Tout le matériel que les entreprises n’utilisent plus sera ainsi récupéré pour être revalorisé. La crise sanitaire a largement contribué à propulser et généraliser le télétravail, amenant ainsi de nombreuses entreprises à revoir leur politique immobilière quant à leurs espaces de travail, ce qui est favorable aux activités de Scop3.