[Communiqué] Gironde : la traction vélique des navires de Beyond the Sea, lauréat 2022 de la recherche et de l’innovation des industriels de la mer

Le Conseil d’orientation pour la recherche et l’innovation des industriels de la mer (CORIMER) a récompensé début novembre 2022 les projets innovants de l’industrie maritime française. Parmi les lauréats figure le projet « KiWin » piloté par Beyond the Sea. Ce concepteur de solutions de traction vélique pour le transport maritime est originaire de Bordeaux (Gironde).

« KiWin » est un nouveau modèle de voile de traction destiné aux navires d’une longueur de plus de 60 mètres. Exploitant la puissance du vent, à l’image du kitesurf, l’équipement est conçu pour compléter les systèmes de propulsion des cargos. Son utilisation permettrait de contribuer à la transition énergétique des navires de pêche, de commerce, militaires... Précisons que cette voile est issue de la gamme SeaKite de Beyond the Sea.

Pour ce projet, l’entreprise a collaboré avec Kleyfrance (équipements de levage), l’École de l’air et de l’espace, l’université de Montpellier, l’institut CREA et le laboratoire IMS Bordeaux.