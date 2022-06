[Communiqué] Calvados : le groupe Mary reprend six sites de Renault Retail Group en Seine-Maritime

Le groupe Mary, dont le siège se trouve à Lisieux (Calvados), poursuit sa croissance en France. Le 12 mai 2022, l’entreprise a annoncé l’acquisition de six concessions de Renault Retail Group (RRG) du Havre et de Rouen, en Seine-Maritime. Les établissements de la filiale distribution du constructeur automobile Renault, qui représentent 8 500 voitures neuves Renault et Dacia, et environ 8 000 véhicules d’occasion, rejoindront le groupe Mary le 1er octobre prochain.

Grâce à ce rachat, le Calvadosien étoffe son offre avec les marques Renault et Dacia, renforce son implantation dans l’Hexagone et consolide sa compétitivité dans le secteur de la distribution automobile. Il s’agit aussi d’une opportunité, pour la société, d’intégrer environ 350 talents et des experts au sein de sa structure. Une opération qui s’inscrit dans la réorganisation globale de Renault Group.