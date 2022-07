Cinq projets primés aux Verallia Design Awards

Le verre sans modération : tel était le thème de la treizième édition des Verallia Design Awards, dont les prix ont été remis le 1er juillet. Les boissons « NoLo », avec peu ou sans alcool, ont inspiré les étudiants et jeunes diplômés en école de design, packaging et Beaux-Arts, puisque 173 projets ont été soumis au jury. Trois réalisations ont été primées, auxquelles s’ajoute le coup de cœur de la marraine, Lucile Viaud, qui se présente comme une « artiste chercheuse » en formulation de verres, qui a créé sa « géoverrerie », et un prix spécial pour un événement sportif.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]