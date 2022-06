Bongard, fabricant de matériel de boulangerie, augmente sa capacité de production à Holtzheim

Bongard, fabricant de matériel de boulangerie, va remplacer les machines de découpe et de tri de tôlerie, qui interviennent en amont de la phase de production des fours de boulangerie construits à Holtzheim (Bas-Rhin). L’investissement est de 3,7 millions d’euros et l’installation va se faire en deux phases, pour éviter un arrêt de la production. Dans un premier temps seront installés un outil de découpe laser fibre, couplé à un dégrappeur et six stockeurs dynamiques. Quatre nouveaux stockeurs seront ensuite ajoutés.

