Le prince des villes - Poundbury, cité idéale à la mode Charles III

Jaune, orangé, brique, clémentine, cuivre, brun... Toutes les teintes de l’automne se sont emparées de la campagne anglaise en cet octobre 1993. En costume prince de Galles gris, le prince de Galles grisonnant sillonne les premières rues de Poundbury. Sa ville, celle qu’il a imaginée dans le plus grand respect de la nature et des traditions. « Le prince des patates », comme le surnomme la presse, ambitionne depuis dix ans déjà de convertir ses terres au bio et de construire une ville neutre en carbone. Les quolibets, il s’en moque... royalement.

Adieu OGM et pesticides ! Place aux panneaux solaires, drainage écologique, agroforesterie, amendement organique, semis selon les cycles de la Lune... Sur ses 364 hectares cultivables de Highgrove House, le fils aîné de la reine développe dès 1985 une agriculture biologique, à contre-courant des grandes exploitations agricoles. On rit sous cape. Peut-être Charles n’a-t-il pas les épaules pour monter sur le trône. Au mieux une toquade, au pire un caprice.

S’il ne cache pas son aversion pour les nouvelles méthodes agricoles, il n’aime pas davantage l’architecture moderne. En 1989, dans un documentaire de la BBC, puis dans son livre « A vision of Britain », le prince dégomme les bâtisseurs à la mode et leurs constructions qui défigurent l’Angleterre. Charles décide alors de créer ex nihilo sa ville. Il mobilise des financements, engage l’urbaniste Léon Krier et participe à l’élaboration du plan.

Les premiers bâtiments voient le jour en 1993, dans la continuité de la ville de Dorchester. Non telle une banlieue pavillonnaire endormie, mais comme un autre centre-ville, voulu dynamique et vivant. La voiture y sera absente, le vélo et la marche la règle. Parfaite combinaison des grands principes défendus par le prince, Poundbury affiche façades de briques et de pierres, hauts plafonds, pignons ornés, tourelles et coupoles néoclassiques. Autant de styles tout droit sortis de l’époque victorienne, règne de son arrière-arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria.

Pas de marquage au sol pour préserver l'esthétique

Cette ville expérimentale se veut aussi écologique et inclusive que possible. Le cahier des charges y est strict. Entre les jardins proprets agrémentés du ramage des oiseaux serpentent des rues sans marquages au sol, jugés inesthétiques, pour une circulation plus douce. Derrière les façades, où le PVC est interdit et le bois roi, 35 % de logements sociaux offrent les mêmes avantages que les autres maisons.

Le maillage entre logements, lieux de convivialité et les 207 petites et moyennes entreprises est pensé pour une organisation maximale. Les 4 000 habitants profitent aussi bien du marché couvert, du boucher et du chocolatier estampillés du sceau ducal que d’entreprises ultramodernes. Une usine de biométhane, premier digesteur anaérobie à grande échelle du pays, côtoie un industriel des technologies d’automatisation, spécialiste du contrôle des mouvements des cobots destinés à l’automobile, l’aéronautique et… les énergies renouvelables.

Poundbury serait un paradis sur terre, succès total pour Charles III. Pourtant, ce « Disneyland old school », comme l’appellent ses détracteurs, ne coche pas toutes les cases. Le trop grand mélange architectural du XIXe siècle et les proportions parfois aléatoires agacent les puristes ; les voitures libres de toute signalétique y circulent toujours au grand dam des piétons ; le prix de l’immobilier flambe et la neutralité carbone n’est pas atteinte. Achèvement prévu en 2026. Il reste trois ans au nouveau roi pour finaliser son petit royaume.