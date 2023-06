[Industry story - Le podcast] Un pont trop loin - Le London Bridge, attraction touristique... en Arizona

Une fine pluie a laissé place à une brume épaisse recouvrant Londres d’un voile blanc. Les bus à impériale se succèdent, frôlant la dizaine de candélabres, trésor de guerre issu de la fonte des canons de Napoléon. S’il a résisté aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le London Bridge a mauvaise mine en cette fin 1967, et ses 136 ans se font sentir. Pis, il s’enfonce de 3 millimètres par an sous le poids d’un trafic croissant. Le pont doit laisser la place à une architecture moderne et plus sûre. L’heure de la retraite a sonné.

