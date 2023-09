[Industry story - Le podcast] Quatre mariages et un enterrement - Les mésaventures du premier câble transatlantique (2/2)

Cyrus Field est persuadé de la réussite technique de son projet. L’industriel largue à nouveau les amarres à peine plus d’un mois après la précédente tentative. Le 28 juillet 1858, le Niagara et l’Agamemnon se retrouvent au milieu de l’Atlantique lors d’un rendez-vous presque secret. L’aventure promise a lassé et s’est diluée au fil du temps. La troisième tentative doit être la bonne.

[...]