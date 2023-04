Cour de récréation - Einstein ou la transition énergétique avant l’heure

Les deux scientifiques ne sont pas peu fiers. Le 11 novembre 1930, l’officialisation de leur invention est actée par le brevet américain 1 781 541. Le document de quatre pages est composé d’un schéma détaillé, où se croisent tubes et réservoirs, de 269 lignes d’explications et de leurs signatures. Albert Einstein et Léo Szilard ont inventé... un réfrigérateur.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]