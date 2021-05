[Usimage 2021] Nos images coups de cœur du patrimoine industriel

Du 17 avril au 20 juin 2021 se déroule la quatrième édition d’Usimages, biennale de la photographie du patrimoine industriel organisée par l’Agglomération Creil Sud Oise

Fil rouge de cette édition, la thématique « Santé et sécurité au travail » est apparue comme une évidence dans cette période impactée par la crise sanitaire. Ce printemps, 13 expositions sont présentées en plein air et invitent à une déambulation photographique à la découverte du territoire. Cette biennale est un temps fort qui met en valeur la photographie industrielle contemporaine et revisite des fonds photographiques issus de diverses collections, avec la volonté de questionner le regard des photographes sur le monde du travail et sa représentation.