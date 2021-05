Mimesis, quand la nature inspire la technologie

JEAN-LOUIS SALQUE

Expositions temporaires du 16 avril au 15 juillet 2021, Mimesis est le fruit du concours photo, organisé en novembre 2020 pour Safran, en partenariat avec Sciences et Avenir et le musée des Arts et Métiers. L'exposition Mimesis, quand la nature inspire la technologie présente 13 triptyques thématiques évoquant des convergences et des résonances, réelles ou imaginaires, entre la nature et la technologie. A découvrir sur les grilles du musée des Arts et Métiers à Paris.