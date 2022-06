Vulcan, cette start-up australienne qui veut fournir Renault et Stellantis en lithium européen

Le technicien dépose la précieuse poudre blanche dans une coupelle posée sur la paillasse du laboratoire dans la banlieue de Karlsruhe, une ville située au sud-ouest de l'Allemagne : ce sont les premiers grammes de lithium made in Germany. Depuis un an, la start-up Vulcan energy resources fait tourner une unité pilote pour extraire le lithium contenu dans les eaux de géothermie profonde, pompées sous la vallée du Rhin.

Alors que les constructeurs automobiles se sont lancés dans une course pour sécuriser leurs approvisionnements en matières critiques pour batteries électriques, la junior minière australienne, cotée à Sydney et Francfort, enchaîne les annonces tonitruantes. En novembre 2021, elle a conclu un contrat d’approvisionnement avec Stellantis afin de lui fournir 81 000 tonnes d’hydroxyde de lithium allemand sur cinq ans à partir de 2026. Des contrats similaires ont été signés avec Renault et Volkswagen, mais aussi avec le fabricant de batteries LG et le chimiste Umicore.

Dix licences acquises en Allemagne

