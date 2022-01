Vous ne comprenez plus rien aux plans d’investissements français? C’est normal !

57 milliards d'euros de Grand plan d’investissements, 20 milliards de PIA4 (4e génération du Programme d’investissements d’avenir), 100 milliards de Plan de Relance, 34 milliards pour France 2030... N’en jetez plus ! «C’est vrai, à partir des années 2018-2019 on voit s’enquiller et s’enchevêtrer un certain nombre de plans : le PIA3 intégré dans le Grand plan d’investissements, le PIA4 intégré dans le Plan de relance, lui-même intégré dans France 2030... On peut avoir de temps en temps une petite difficulté à s’y retrouver, sachant en plus qu’il y a le plan Invest EU et auparavant le plan Juncker » avouait avec un certain sens de l’euphémisme Christian Charpy, président de la première chambre de la Cour des comptes face aux députés de la commission des Finances de l'Assemblée nationale ce 12 janvier.