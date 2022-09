[Chronique RH] L'ambassadeur de la sobriété de votre entreprise est probablement déjà sous votre nez

Face au Medef, Elisabeth Borne appelait «chaque entreprise à établir en septembre son propre plan de sobriété» pour éviter les coupures d’électricité et de gaz à court terme et lutter contre le réchauffement climatique à plus long terme. Pour incarner ce plan, la Première ministre avait retenu l’idée de l’organisation patronale de nommer «un ambassadeur de la sobriété dans chaque entreprise», ce modèle ayant «bien fonctionné avec les référents Covid» au paroxysme de la crise sanitaire.

