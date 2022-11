Votez pour votre projet favori aux Trophées des ingénieurs du futur 2022

Onze projets sont nommés aux 19e Trophées des ingénieurs du futur organisés par L'Usine Nouvelle et Industrie et Technologies. En plus des prix décernés par un jury dans les catégories Innovation, Tech for good, Digital et Recherche, vous avez eu la possibilité de voter pour le prix du public (rendez-vous en bas de cet article).

Ces projets, ce sont leurs porteurs qui en parlent le mieux : découvrez-les à travers des pitch vidéos et des portraits écrits par les journalistes de la rédaction. Et rendez-vous le 7 décembre pour connaître le résultat !

Catégorie "innovation"

Diana Ortiz, Kathleen Rouland, Valérie Patureau et Adrien Leblanc pour "Insectia"

"Re Shoes" par Alex Marquoin

Clément Sagette, Rafael Maurin et Charles Chou pour "Stardust Lashes"

Catégorie "Tech for good"

Mattéo Pepin, Sébastien Bois, Maxime Bouet et Quentin Mur pour "Braille Alpha"

Xavier Beaunol pour "Heavair"

Gianluca Gonella pour le projet "Carbon Tracker" de Rexel

Catégorie digital

Robin Rosseeuw pour "Diméo"

Théophile Bousquet et Federico Fortis pour "Klipfit"

Axel de Sinzogan et Yassine Hargane pour "Eyenime"

Catégorie "Recherche"

Anatole Lefort pour le projet "Intégration de la mémoire persistante"

Gabriel Shenouda pour "Resumesvd"

Vous pouvez désormais faire votre choix en cliquant sur ce lien. Cette plateforme de vote sera ouverte du jeudi 24 novembre 2022 au jeudi 1er décembre 2022 à minuit.