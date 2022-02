Voici SmartEEs, l’association qui veut aider les entreprises à innover par l’électronique souple

Vous connaissez l’association Jessica et sa déclinaison Cap’Tronic en France de soutien des PME et start-up à l’innovation par l’intégration dans leurs produits de l’électronique et du logiciel embarqué ? Voici l’European Flexible and Wearable Electronics Association, ou en abrégé SmartEEs. Cette association européenne à but non lucratif de droit belge a été créée en juin 2021 pour prendre le relais de façon pérenne au projet européen SmartEEs (Smart emerging electronics services), dont la deuxième phase se termine à la fin de 2022. Elle est présidée par Jérôme Gavillet, coordonnateur du projet au sein du CEA-Liten, le Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux du CEA à Grenoble.