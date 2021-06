Voici les deux capteurs d’image de smartphone au plus petit pixel

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Samsung Le capteur d'image Isocell JN1 de Samsung est l'un des deux plus petits du marché.

Samsung Electronics et OmniVision Technologies poursuivent leur offensive dans les capteurs d’images Cmos, ces composants optoélectroniques qui forment les yeux notamment des smartphones. Le géant coréen de l’électronique, qui en est à la fois producteur et grand utilisateur sur ses produits, lance Isocell JN1, un produit de 50 mégapixels au pixel de 0,64 micromètre. De quoi réduire l’encombrement du module caméra d’environ 10 % selon Samsung, qui ouvre ainsi la voie à des smartphones plus minces.

"Les technologies de pixels avancées de Samsung ont une fois de plus repoussé les limites avec la plus grande précision pour développer un capteur d'image avec la plus petite taille de pixel de l'industrie, mais avec des performances puissantes, revendique Duckhyun Chang, vice-président exécutif de l'activité capteurs d’image chez Samsung Electronics. Le nouvel Isocell JN1 à 0,64 ?m sera en mesure d'équiper les smartphones les plus élégants de demain d'appareils photographiques mobiles à ultra-haute résolution."

