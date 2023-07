Voici le premier détecteur infrarouge en nanotubes de carbone

L’électronicien japonais NEC a développé le premier détecteur infrarouge non refroidi utilisant comme semi-conducteurs des nanotubes de carbone. Cet imageur de 640x480 pixels serait trois fois plus sensible que les produits conventionnels à base de semi-conducteurs comme l’oxyde de vanadium ou le silicium amorphe.

