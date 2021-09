[Vidéo] La première partie de l'aimant le plus puissant du monde est arrivée sur le chantier Iter

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ITER Le projet Iter prévoit de chauffer de l'hydrogène à plus de 150 millions de degrés.

Environ 1 000 tonnes, 18 mètres de haut et 4,25 mètres de large. Voilà ce à quoi ressemblera l'aimant le plus puissant de la planète, doté d'une force de champ magnétique de 13 teslas, soit à peu près 280 000 fois celui de la Terre. La première pièce de ce solénoïde central, composée de six modules au total, est arrivée jeudi 9 septembre à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-sur-Rhône), le village qui abrite le réacteur à fusion Iter. Elle a été acheminée par convoi exceptionnel depuis le port de Marseille, après avoir été expédiée depuis la Californie (Etats-Unis), où elle a été fabriquée par l'entreprise General Atomics.

Le programme Iter, auquel participent 35 pays, a relancé la course à la fusion nucléaire, en s'inspirant de celle qui survient naturellement au cœur du soleil. Pour cela, il faudra placer l'aimant à l'intérieur d'un réacteur expérimental et chauffer de l'hydrogène à plus de 150 millions de degrés. La réaction du plasma doit produire des neutrons de très haute énergie, avec laquelle il serait possible de générer de l'énergie quasiment renouvelable à l'infini.

