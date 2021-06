[Vidéo] Ces chercheurs ont 180 secondes pour vous convaincre (et rendre leur thèse scientifique compréhensible)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © AstraZeneca Seuls 27 % des Français estiment posséder une culture scientifique satisfaisante.

« Outils avancés en analyse multivoque et leurs applications », « Analyse de données RMN multimodales par intelligence artificielle pour la discrimination binaire du grade du gliome », ou encore « Synthèse de particules hybrides d’hydroxyapatite fonctionnalisées par des peptides pour le traitement des plaies complexes à fort risques infectieux ». Les intitulés des thèses sont rarement compréhensibles pour le commun des mortels. Afin de prouver que la recherche est en réalité accessible à tous, le CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU) organisent chaque année depuis 2014 un concours de vulgarisation dénommé « Ma thèse en 180 secondes ».

Ce dernier est ouvert à tous les chercheurs en cours de thèse ou l'ayant soutenu il y a moins de deux ans. Cette année, 600 candidats ont tenté leur chance, en s'affrontant d'abord lors de finales locales puis régionales. Seize finalistes ont été retenus pour participer ce jeudi 10 juin à la grande finale nationale, qui sera retransmise en direct à partir de 18h30 sur YouTube et Facebook.

Sortir du jargon scientifique

Au cours de leur parcours, les thésards ont été coachés par des référents de leurs universités respectives et ont pris part à des sessions spéciales qui leur ont permis de travailler aussi bien leur texte que leur expression orale. Devant le jury, ils ne disposeront que d'une seule diapositive : ils devront ainsi faire preuve de clarté tout en sélectionnant les anecdotes les plus marquantes.

Un défi de taille, surtout lorsqu'on doit, comme Simon Guihéneuf, résumer en trois minutes une thèse... de 264 pages ! Mais pour ce Breton, qui a planché sur la façon de réduire l'impact environnemental du secteur de la construction grâce à l'utilisation de blocs en matériau terre, le jeu en vaut la chandelle. « La recherche a un côté hermétique, car on a un jargon et des codes spécifiques. Si on ne prend pas le temps de sortir de ce dialogue d'experts, on aura du mal à convaincre de l'intérêt de notre travail », argue le passionné de théâtre, interrogé par L'Usine Nouvelle.

Impliquer la société civile

D'autant plus qu'il y a urgence à réconcilier les Français avec la science. Une étude de l'Ifop publiée en 2018 indiquait que seuls 27 % d'entre eux estimaient avoir une culture scientifique satisfaisante, contre 54 % des Allemands ou 45 % des Américains. Conséquence de ces lacunes regrettables : les inscriptions en doctorat sont en chute libre depuis 2009, et l'épidémie de Covid-19 a suscité une vague de scepticisme inégalée envers la recherche médicale...

Élyne Dugény, qui a de son côté analysé l'influence des espèces environnantes sur les maladies développées par les huîtres, pense elle aussi que les événements de médiation tels que « Ma thèse en 180 secondes » participent à renouer le dialogue entre chercheurs et société civile... voire faire naître des vocations. « Si on rend les résultats scientifiques accessibles à tout le monde, si on donne aux gens les clés pour comprendre les mécanismes, ils pourront devenir de véritables acteurs et agir par exemple pour bâtir un environnement plus durable ». Un petit pas pour monter sur scène, mais un grand pas pour le monde de demain.