[Vidéo] Cameo, Swile, Mercateam... Les pitchs de neuf start-up qui bousculent les RH grâce à la tech

Chaque lundi, pendant plus d'un an, L'Usine Nouvelle et l'accélérateur Epoka Up vous ont proposé des interviews vidéos de dirigeants de start-up. Nous vous proposons de retrouver certains d'entre-eux. Lumière aujourd'hui sur les nombreuses jeunes pousses qui réinventent les RH, aussi appelées HRtechs.