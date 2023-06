[Vidéo] Airbus mise sur la réalité augmentée pour personnaliser les cabines de ses A320

Les technologies de réalité virtuelle et augmentée s'apprêtent-elles à connaître un regain d'intérêt de la part des industriels ? La récente présentation du Vision Pro d'Apple et la débâcle des projets liés au métavers, pour lesquels certains promettaient un succès éclatant il y a encore quelques mois, pourraient amener certains groupes à se pencher à nouveau sur le sujet. Airbus travaille déjà sur la question depuis plusieurs décennies et n'est pas près de s'arrêter. Mercredi 21 juin, à l'occasion du Salon du Bourget, le constructeur européen a dévoilé une initiative visant à faciliter la personnalisation des cabines des appareils de la famille A320, à l'aide de la réalité mixte.

300 cas d'usage de la réalité mixte

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]