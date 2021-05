Victime de son succès, le guichet "Industrie du futur" est déjà fermé

Un vrai raz de marée. Bercy a dû fermer le 12 mai de façon anticipée son guichet de subventions à l’industrie du futur. Le dispositif, lancé dans le cadre du plan de relance, avait pourtant été rouvert dix jours plus tôt le 3 mai, et devait s’étaler jusqu’au 30 juin. Mais Bercy a été littéralement submergé de demandes. Plus de 1500 dossiers ont été reçu en quelques jours, de quoi engager l’intégralité de l’enveloppe de 175 millions d’euros prévue. "On ne pensait pas que le guichet ne durerait que dix jours. Le fait que cela soit allé si vite est la preuve que le besoin est là pour un tel dispositif de soutien", pointe Philippe Contet, le directeur général de la fédération des industries mécaniques (FIM).