Verkor inaugure en grande pompe son centre d’innovation dédié aux batteries électriques à Grenoble

Il y a des signes qui ne trompent pas. Preuve de l’importance symbolique de l’événement : pas moins de trois ministres ont fait le déplacement ce jeudi 29 juin à Grenoble (Isère). Roland Lescure (Industrie), Olivia Grégoire (PME, Commerce, Artisanat et Tourisme), et Carole Grandjean (Enseignement et Formation professionnels) étaient en effet au côté des fondateurs de Verkor pour inaugurer le centre d’innovation de l’entreprise créée en 2020.

Ce soutien ostentatoire n'est pas un hasard. Verkor, qui est en train de construire à Dunkerque (Nord) sa première gigafactory de batteries électriques, représente à la fois un enjeu pour la souveraineté industrielle et la transition énergétique du pays. «C’est un symbole de la réindustrialisation verte de la France, qui montre que l’on peut réconcilier écologie et économie», se réjouit Roland Lescure. Le gouvernement s’est donné pour objectif de produire en France deux millions de véhicules électriques par an d’ici 2030, dont 25% équipés par des batteries de la start-up.

Un lieu de production, d’innovation et de formation

[...]