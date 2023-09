Veolia propose une protection sociale à tous ses salariés dans le monde

Veolia, groupe spécialisé dans les services de gestion de l'eau et des déchets, dote ses 213 000 salariés, dans plus de 80 pays, d’une couverture santé minimale, d’un congé parentalité de 10 semaines et d’un capital décès. Une avancée indéniable pour des collaborateurs qui sont à 80% ouvriers et employés.