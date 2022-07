United Robotics forme une équipe d'Europe de la robotique

Bonne nouvelle pour les nostalgiques : la pépite française de la robotique humanoïde Aldebaran, devenue SoftBank Robotics Europe après son acquisition en 2014 par le fonds japonais SoftBank, va retrouver son nom d’origine. La décision vient de l’allemand United Robotics Group, qui a annoncé en avril racheter la société et, par là même, ses deux robots phares, Pepper et Nao. Filiale de la fondation RAG (issue d’un géant du charbon et propriétaire du groupe d’automatisation industrielle Hahn), United Robotics Group multiplie les acquisitions pour devenir « le champion européen de la robotique de service », selon les mots de Thomas Hähn.

