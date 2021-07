Union sacrée autour des Etats-Unis pour condamner le cyber espionnage industriel chinois

« Aujourd'hui, des pays du monde entier indiquent clairement leurs préoccupations face aux cyber activités malveillantes de la République populaire de Chine qui les amènent à dénoncer ces activités, à promouvoir la défense des réseaux et la cybersécurité, et à agir pour contrer les menaces qui pèsent sur nos économies et notre sécurité nationale. » Le ton du communiqué du 19 juillet de la Maison-Blanche est ferme. Celui de ses alliés et partenaires, en l’occurrence l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Otan, aussi. Le Conseil européen a ainsi dénoncé ce 19 juillet, un comportement « irresponsable et préjudiciable qui a entraîné des risques pour la sécurité et des pertes économiques importantes pour nos institutions gouvernementales et nos entreprises privées». L’Otan, qui a adopté récemment une nouvelle politique en matière de cybersécurité, s’est déclarée déterminée « à utiliser tous les moyens dont elle dispose pour dissuader, défendre et contrer activement l’ensemble des cyber menaces conformément au droit international ».